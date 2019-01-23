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唐西奇將球踢進觀眾席 NBA追加1萬美元罰款

最新更新：2019/01/23 12:06

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職籃NBA今天確認，針對達拉斯獨行俠與印第安納溜馬之戰中，將球踢入觀眾席的唐西奇（Luka Doncic），罰款1萬美元（約新台幣30萬8916元）。

根據NBA籃球營運執行副總裁范德維奇（Kiki VanDeWeghe）的簡短聲明，聯盟確認了這項懲罰。

19歲的斯洛維尼亞超級新秀唐西奇，即便年輕卻不見青澀，一系列精彩的表現，讓本季的NBA增色不少。

但在獨行俠最終以99比111敗給溜馬那場比賽的第3節，唐西奇失去冷靜，生涯首度被驅逐出場。

當時唐西奇把球踢到觀眾席，吞下第2個技術犯規，因此被驅逐。

唐西奇稍後說：「這是我打得最爛的比賽之一，當然我也很受挫。」

獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表達了他對唐西奇的同情，但也警告唐西奇未來必須控制自己的挫折感。

卡萊爾說：「挫折，那是當然的，但那是他必須避免的情況」。他也表示，接下來仍會出相同的狀況，唐西奇得專注在比賽上，球隊需要他，球隊禁不起失去這樣的好球員。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080123

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