運彩推春節加碼活動 銷售額拚站穩400億

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣運彩今年2日2日起將推出週末賽事24小時投注、春節期間過關獎金加碼等活動。總經理林博泰今天表示，希望今年銷售額能雙位數成長，力拚站穩新台幣400億元。

在世足賽與印尼亞運加持下，台灣運彩民國107年銷售金額為434億元，創下5年新高，較106年增加103億元、成長31%，體育署長高俊雄也大膽喊出今年站穩400億元、邁向500億元的目標。

不過林博泰提到，世足賽、印尼亞運去年挹注運彩銷售額合計約80億元，今年回歸基本盤從約355億元起跳，盼今年能有兩位數成長、達390億元，因去年好不容易突破400億元，今年將努力站穩400億元，希望有機會比去年更高。

由於運彩銷售額的10%將挹注國家運動發展基金，讓政府培育、照顧運動人才，高俊雄指出，未來對於備戰2020東京奧運也將有實質幫助，但他也不忘提醒民眾，投注時應量力而為、20歲以下不能購買運彩。

為拉抬運彩銷售額，林博泰宣布，自2月2日起提供週末賽事24小時投注服務，預計將有超過300家運彩投注站投入週末24小時營運。

運彩還將在1月29日至2月10日期間推出「籃球特尾樂」、單張彩券「過三關」以上中獎獎金加碼、預測NBA明星球員得分高或低於運彩開立的大小分值活動，而在1月7日至3月10日還祭出網路會員好禮週週抽活動。

林博泰預告，今年運彩將新增26種賽事、增加4200場比賽，預計全年將提供4萬場比賽投注，除了第二季新增排球項目外，將於11月登場的世界12強棒球賽也將推出多項玩法。（編輯：張雅淨）1080124