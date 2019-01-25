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桃猿第六代春訓球衣 桃捷紫色華麗登場

最新更新：2019/01/25 13:40

（中央社記者楊啟芳台北25日綜合報導）Lamigo桃猿隊2019年春訓熱身賽專屬比賽球服，為城市版本TAOYUAN，第六代春訓球衣為桃捷紫色，將是桃猿隊在今年首款比賽球衣，也是首度在春訓賽時就把TAOYUAN穿上身。

Lamigo桃猿隊春訓熱身賽專屬比賽球服傳統，已經進入第六代。TAOYUAN城市版球服以「桃猿為桃園征服對手」的概念，期許Lamigo在南征北討的春訓賽中征服對手。

全新城市感的Logo設計、城市指標交通機場捷運指定配色、桃園國際機場RCTP碼、機場跑道標號、球場所在地郵遞區號等，都是設計元素，象徵未來更多在地發展可能，充分結合職棒球隊與桃園在地特色。

從青棒以來都在桃園發展的桃猿選手葉家淇說：「為桃園建立一些城市特色，一直是我們球隊的使命，胸前的TAOYUAN讓我很有歸屬感。」

新球季被寄予厚望的翁瑋均、陳晨威與張閔勛，都覺得城市版球衣很符合主場期待及創造桃園特色。第一次參與球隊傳統宣傳的郭永維則指出，桃捷紫很好看，讓他想起桃園農業博覽會的薰衣草花海。

桃猿隊將在2月9日、10日遠征石垣島，及2月28日、3月1日出戰樂天金鷲時穿著TAOYUAN比賽，並在接下來的自辦、官辦熱身賽中亮相；而球迷版的TAOYUAN10號球衣則預計於2月中旬在4家Lamigo專櫃上架。（編輯：張芷瑄）1080125

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