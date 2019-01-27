林書豪10分6助攻 老鷹客場不敵拓荒者

亞特蘭大老鷹台裔後衛林書豪，27日替補摘下10分、6助攻，可惜第4節被塞斯柯瑞飆進3顆3分球拉開差距，終場111比120不敵拓荒者。（圖取自facebook.com/trailblazers）

（中央社記者龍柏安台北27日電）亞特蘭大老鷹台裔後衛林書豪，今天替補摘下10分、6助攻，可惜第4節被塞斯柯瑞（Seth Curry）飆進3顆3分球拉開差距，終場111比120不敵拓荒者，吞下敗仗。

美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹今天作客波特蘭拓荒者，雖然拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）因右膝酸痛，本季首度缺陣，所幸得分後衛麥卡倫（CJ McCollum）和塞斯柯瑞挺身而出，兩人合力砍下50分，率隊拿下勝利。

麥卡倫今天繳出28分、10籃板、10助攻，生涯首度締造大三元，而塞斯柯瑞全場3分球8投4中，且光在第4節就砍進3顆，率隊在決勝節拉出一波13比0攻勢，是能擺脫老鷹糾纏的頭號功臣。

林書豪今天替補出賽20分35秒，他全場13投僅中4，外帶兩罰俱中添得10分、6助攻與2籃板，老鷹菜鳥控衛楊恩（Trae Young）轟下全場最高的30分、8助攻，前鋒柯林斯（John Collins）也有21分、6籃板。

拓荒者賽前以30勝20負，在競爭激烈的西區暫排第4，不過此役卻與老鷹一路拉鋸，第4節老鷹老將卡特（Vince Carter）命中3分球後，一度追到100比101僅落後1分。

拓荒者臨危不亂，接下來塞斯柯瑞先是命中3分，接著麥考倫切入拋投得手，拓荒者雙衛領軍攻堅一口氣拉開差距，第4節最後1分36秒，拓荒者最多領先16分，提前篤定勝利入袋。（編輯：張雅淨）1080127