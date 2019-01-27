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桃猿與羅德隊交流戰名單出爐 多名潛力新秀參賽

最新更新：2019/01/27 15:37

（中央社記者楊啟芳台北27日綜合報導）Lamigo桃猿2月8日將啟程赴石垣島，與日本職棒羅德隊進行兩場亞洲門戶交流戰，今天桃猿公布此次參賽名單，以年輕球員為主，包括黃子鵬、翁瑋均、陳晨威、成晉等人。

這次桃猿赴石垣島由總教練洪一中領軍，投打陣容包括投手黃子鵬、蘇俊羽、林樺慶、翁瑋均、朱俊祥、葉家淇、林逸翔、張明翔、賴智垣、江國謙；捕手為嚴宏鈞、廖健富、許禹壕。

內野手有林承飛、郭永維、朱育賢、林立、梁家榮、陳晨威、黃敬瑋；外野手則是詹智堯、成晉、林知譽、邱丹、張閔勛，共計10名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。

桃猿和羅德在石垣島舉行的亞洲門戶交流戰，已經進行到第4年，這次陣中有去年剛進職棒的選手，如翁瑋均、江國謙、賴智垣、陳晨威等人，也有已多次參賽的選手，像是林樺慶從2016年開始每次都有入選名單。

兩場交流賽分別於2月9日及10日登場，都於下午1時開打，桃猿球員將首度穿著2019年城市版春訓球服登場比賽，出戰千葉羅德海洋隊。10日賽後安排簽名會，嚴宏鈞、朱育賢、翁瑋均、蘇俊羽和張閔勛將與千葉羅德的選手共同出席，為賽事劃下完美句點。（編輯：陳俊碩）1080127

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