林書豪連4場得分雙位數 老鷹擊沉快艇

（中央社記者黃巧雯台北29日綜合報導）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹主控楊恩今天在客場出戰洛杉磯快艇，拿下26分、4籃板，率隊以123比118勝出，中斷快艇3連勝。

老鷹陣中台裔球星林書豪此役替補上場24分鐘，進帳13分、2籃板、4助攻，連4場得分雙位數。

老鷹主控楊恩（Trae Young）近期手感回溫，繼前一場繳出30分、8助攻，今天面對快艇拿下26分、4籃板、8助攻，前鋒柯林斯（John Collins）則貢獻全隊次高22分。

林書豪在首節倒數7分48秒時上場，首節進帳4分，包括一記三分球，第2節再度重回場上後，連得6分，助老鷹上半場以63比61領先快艇。

兩隊第3節開賽呈現拉鋸戰，在77比77平手情況下，藍恩（Alex Len）、卡特（Vince Carter）聯手拉出6比0攻勢，卡特更在第3節尾聲投進三分球，助老鷹前3節結束以94比83領先。

老鷹在決勝節一度握有16分領先情況下，快艇靠著布萊德雷（Avery Bradley）、哈里斯（Tobias Harris）發動一波12比2攻勢，將差距縮小至6分，老鷹成功守住，最終以5分差勝出。（編輯：張芷瑄）1080129