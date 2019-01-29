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中華電信擊敗台元 放話不讓陳薇安再破20分

最新更新：2019/01/29 22:28

（中央社記者龍柏安台北29日電）中華電信今天靠著黃湘婷攻下全場最高的18分、8籃板與5助攻，搭配潘姿吟也有17分、6助攻的優質演出，終場73比57擊敗台元紡織，拿下最近4連勝。

WSBL女子超級籃球聯賽本週進行農曆年前最後一週賽事，電信今天贏球後，明天將遭遇本季未嘗敗績的國泰人壽，且近況超夯的前鋒陳薇安已連續5場飆破20分以上，黃湘婷說：「明天我們要贏球，就得壓制她的得分，我們不會讓她得超過15分。」

黃湘婷話說的豪氣，下一句話馬上卻漏了底氣，她搞笑地說，她純粹負責放話，因為第一線防守的球員是隊友徐千惠。

聽到隊友幫忙放話，徐千惠頭一個反應是：「我會盡力。」而向以防守見長的她也認為，要壓制陳薇安的火力並非不可能，不過再把矛頭指向放話的黃湘婷，「陳薇安多半都是空手切和衝搶第二波籃板，所以黃湘婷籃下要卡好位置，別讓陳薇安殺進來。」

黃湘婷認為，陳薇安條件優異，且能連5場得分突破20分以上，代表她的表現很穩定，至於防守策略，「就是不能讓她輕易出手。」

今年農曆年電信將放6天年假，黃湘婷透露，她們私下和教練溝通，希望如果本週3戰若能全勝，希望延長假期，本週她們已連贏2場，只差明天的強敵國泰，黃湘婷說：「這也提供給我們擊敗國泰的另一個動力。」

徐千惠則說，能不能夠拿下國泰，「年假真的差很大，人家初二還在放假，我們就要上工，所以明天的比賽我們一定會用力打。」（編輯：李錫璋）1080129

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