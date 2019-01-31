林書豪11分5助攻 老鷹客場被國王打爆

（中央社記者龍柏安台北31日電）美國職籃（NBA）亞特蘭大老鷹台裔後衛林書豪今天替補出賽攻下11分、5助攻與2籃板，無奈球隊早早被對手打爆，終場113比135不敵沙加緬度國王。

老鷹上一戰在客場扳倒快艇，是隊史自美國時間2016年3月5日後，相隔近3年後首度撞翻快艇，可惜他們的好表現沒能延續，今天開局僅曇花一現，遭對手後來居上就一路挨打直至終場。

林書豪今天狀況普普，全場6次出手命中2球，靠著6罰俱中拿下11分，老鷹開局靠著高檔命中率護航，最多領先9分，但地主國王很快回穩，靠著一波10比0攻勢逆勢超前。

國王第2節先用一波35比22的攻勢拉開差距，第3節最多領先29分，不僅預約勝利入手，也提前宣告第4節淪為垃圾時間。

此役老鷹團隊籃板以36比53大幅落後，還讓對手抓了15個進攻籃板，此外全隊累積發生20次失誤，團隊命中率也以44.2%，遠不及主場出賽的國王54.5%。

國王替補前鋒吉爾斯（Harry Giles），今天打出代表作，全場12投10中，攻下生涯新高的20分、7籃板，先發得分後衛希爾德（Buddy Hield）則拿下次高的18分，國王全隊輪流開火，共有6名球員得分達到雙位數，點點開花讓老鷹顧此失彼。

老鷹則以菜鳥控衛楊恩（Trae Young）的23分、8助攻最佳，前鋒柯林斯（John Collins）14分、7籃板，替補中鋒藍恩（Alex Len）也有13分進帳。（編輯：方沛清）1080131