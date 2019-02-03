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呂紹全換槍 力拚東京奧運門票

最新更新：2019/02/03 10:52

（中央社記者龍柏安台北3日電）攜手走過5個年頭，台灣步槍射擊好手呂紹全去年底終於狠下了心和舊的愛槍分手，他期盼靠著新槍加持，能在2月底的印度世界盃射擊賽取得2020東京奧運門票。

呂紹全在去年雅加達—巨港亞運和林穎欣聯手射下10公尺混合步槍金牌，隨後個人賽也順利鍍銅，其實當時他的愛槍Feinwerkbau 800已有狀況，所幸仍讓他順利撐過亞運這場大賽。

「當時槍的減壓閥有問題，在擊發時比較不穩定。」呂紹全透露，其實早在3年前，他就興起換槍的念頭，不過他強調：「對射擊選手來說，換槍不見得成績就會更好，有的人甚至一換成績就起不來了，所以換槍是有一定的風險。」

去年底亞運拿下1金、1銅後，呂紹全終於下定決心換槍，他拿著要價新台幣近20萬元最新款的Anschutz 9015 one步槍表示，到目前為止，他還在適應新「拍檔」的感覺，對於兩把槍最大的差別，他搞笑地說「新槍比較帥」。

呂紹全透露，這把新槍全台只有3把，除了他之外，另一把擁有人是亞運金牌拍檔林穎欣，「她是看我換了之後，覺得好像不錯，所以也跟著換，不過她現在還是用舊的那把」。

呂紹全說，射擊一年共有4場世界盃，任一站每個項目前2名都能取得奧運資格，2月底在印度舉行的世界盃就是其中一場賽事，只要任一項拿下前2名，就可直接取得奧運門票，

雖然新槍的特性還沒完全掌握，不過呂紹全從1月中就開始密集訓練，盼靠著「臨陣磨槍」，縮短他和新歡的磨合期，也期許自己盡早拿下奧運資格，專心衝刺東京奧運。（編輯：唐聲揚）1080203

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