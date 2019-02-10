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冬盟畢業生安田尚憲 對葉家淇印象深刻

最新更新：2019/02/10 15:34

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿與千葉羅德海洋的交流賽，昨天首戰羅德狂打22分，其中安田尚憲包辦5分打點，他是2017年羅德第一指名，去年來台打冬季聯盟，對桃猿今天先發投手葉家淇印象深刻。

Lamigo桃猿與羅德在日本石垣市舉行交流賽，昨天首戰，羅德以22比0打敗桃猿。安田尚憲在昨天比賽中，先發打第6棒，5打數敲出2支安打，且2支都是全壘打，獲得1次四壞保送，包辦5分打點。他表示，昨天打擊手感不錯，不過還有需要練習的地方。

安田尚憲為千葉羅德海洋2017年第一指名，去年在一軍出賽17場，打擊率0.151。安田尚憲去年底曾到台灣參加亞洲冬季棒球聯盟，出賽19場，繳出0.305高打擊率，還敲出1發全壘打。

冬季聯盟期間，安田尚憲對台灣打者、投手都印象深刻，尤其對交流戰今天桃猿先發投手葉家淇最有印象，安田尚憲說：「他球速很快，球質也很好。」冬盟安田尚憲對葉家淇共3打席，沒能從他手中敲出安打，吞下1次三振，選到1次保送。

對於今年新球季，安田尚憲說：「非球季期間我非常努力在練習，希望可以在一軍先發名單裡。」（編輯：陳清芳）1080210

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