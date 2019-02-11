恩比德37分14籃板 76人主場擊敗湖人

（中央社費城10日綜合外電報導）恩比德（Joel Embiid）今天斬獲37分、14籃板，幫助美國職籃NBA費城76人在主場以143比120擊敗洛杉磯湖人。

哈里斯（Tobias Harris）貢獻22分、瑞迪克（J.J. Redick）獲得21分，讓球隊力壓有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人，湖人戰績目前變成28勝、28敗。

76人現在戰績36勝、20敗排在東區第4，落後龍頭密爾瓦基公鹿5.5場勝差。

恩比德說：「我們很有機會，尤其是今年，我們得持續努力。」他說：「我計劃這個已經很長一段時間了，這是我的城市。」

在和洛杉磯快艇的交易中得到哈里斯，這讓恩比德很滿意，儘管新球員必須在球季中適應76人。

恩比德說：「我覺得我們變得比較好了，我們必須教這些新人新的體系，但我認為我們會變得很強。」

湖人的詹姆斯今天有18分、10籃板、9助攻，平均每場比賽可攻下18.7分的庫茲馬（Kyle Kuzma），今天在首節就攻下23分，讓湖人以40比39領先，他最終斬獲本場比賽最高的39分。

打完首節落後的76人，靠17比2攻勢，在中場反以76比67領先，奠定勝基。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080211