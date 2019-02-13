林書豪轉戰暴龍披17號戰袍 最快14日亮相

（中央社記者龍柏安台北13日電）美國職籃（NBA）台裔後衛林書豪，與亞特蘭大老鷹買斷合約後，將加盟多倫多暴龍。根據報導，林書豪最快將在台灣時間明天上午8時30分主場迎戰巫師的比賽，身穿17號戰袍亮相。

林書豪在老鷹身穿7號球衣，但暴龍7號屬於王牌主控勞瑞（Kyle Lowry），因此他考慮穿回曾在尼克與湖人時期穿過的17號戰袍。

主跑暴龍的TSN Sports記者雷文博格（Josh Lewenberg）在推特上透露，林書豪還沒加入球隊，就已展現風度，他透過簡訊詢問暴龍隊前17號球衣的擁有者、如今已被交易到灰熊的立陶宛中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），並取得對方同意，才確定身披17號戰袍。

林書豪為何鍾情7號與17號，主因於他是虔誠的基督徒，在基督教中，7代表上帝，至於選擇17號，前面的1指的是他自己，1在7的旁邊，則是意味自己在上帝的旁邊。

林書豪和老鷹協議買斷合約後，預計在美國時間明天下午5時結束讓渡期（clear waivers），而球團希望他直接在晚上8時30分主場比賽中登場亮相。

暴龍這麼急著讓林書豪出賽，除了器重他的表現以外，另一項主因是陣中第一替補後衛范佛利特（Fred VanVleet），因左拇指韌帶受傷，預計將缺席3週，暴龍在後場人手短缺的情況下，林書豪的加盟無疑是球隊的利多，一般預料他加盟暴龍後，上場時間可望增加。（編輯：張雅淨）1080213