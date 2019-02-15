藍德爾33分11籃板 鵜鶘勝雷霆終止2連敗

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天再繳「大三元」，但紐奧良鵜鶘靠藍德爾（Julius Randle）33分、11籃板帶領，以131比122獲勝。

鵜鶘雖然拿下勝利，卻可能付出高昂代價，因為陣中球星戴維斯（Anthony Davis）在上半場尾聲因為肩膀傷勢提前退場。

已經高喊「賣我」的戴維斯之後沒有再回到球場，目前還不確定傷痛問題是否讓他就此無法參加17日的明星賽，今天他在因傷退場前，共上場15分鐘、拿下14分。

藍德爾在比賽尾聲接連拿下分數，他的隊友哈勒戴（Jrue Holiday）轟下32分，鵜鶘在近12場比賽輸掉8場，今天終於終止2連敗。

哈勒戴說，「我們勢必要拿下這場比賽，因為接下來就是明星賽週的休息了」，「我們上場就努力的對抗有喬治（Paul George）、衛斯布魯克的偉大球隊。」

衛斯布魯克今天持續有緊抓人目光的表現，他斬獲下44分、14籃板、11助攻，延續他連續場次「大三元」的紀錄。

這是衛斯布魯克生涯第12次拿下大三元，且得分至少40分。這也讓他追平哈登（James Harden），成為NBA史上拿下大三元，且得分至少40分次多的選手。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080215