象隊不動4棒王光輝談彭政閔接棒人 體能是根本

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職30週年展，前兄弟象隊人氣球星「不動4棒」王光輝，今天與陳義信對談互相消遣；談起彭政閔，王光輝直言：「辛苦他了」，觀察年輕世代誰能接棒，王光輝也說「體能是一切的根本」。

中職30週年展，今天為兄弟象迷日，請到人氣球星「萬人迷」王光輝、「假日飛刀手」陳義信到場，王光輝是兄弟象隊不動4棒，拿下中職元年打擊王，1995年出賽，全年度一壘守備僅出現一次失誤，守備率高達9成99，是難得紀錄，2001年也完成個人中職生涯千安紀錄。

王光輝目前為台灣觀光學院棒球隊總教練，在故鄉花蓮執教，王光輝表示，希望可以為國內培養出更多的好手，盼故鄉的棒球人才發光。

陳義信、王光輝碰頭，兩人互相消遣，現場笑聲不斷，王光輝開玩笑說，陳義信能在中職寫下這麼多難得紀錄，是因為跟自己同隊，不然一定會被打，陳義信臭屁表示，現在在乙組棒球比賽出賽，球速都還可以投到131公里，王光輝馬上潑冷水，「現在台灣職棒打者越來越進步，如果陳義信是生在這個世代，一定會被打爆」。

王光輝的兒子王威晨目前效力於中信兄弟隊，外界喜歡拿父子兩人的表現來比較，王威晨去年單季跑出44次盜壘成功，拿下年度盜壘王，單季盜壘次數就超越王光輝生涯15年總盜壘次數42次，王光輝幽默回應，「我是故意跑得比較慢， 他才有機會，不然叫他打全壘打試看看」。

身為兄弟象隊早期第4棒代表人物，談起另一位中信兄弟隊4棒代表人物彭政閔，王光輝表示，彭政閔已經宣布今年打完就退休，「這些年來辛苦他了，經歷職棒的風風雨雨，他也算是兄弟代表性的人物」。

回憶彭政閔剛加入球隊，王光輝提到，那時就覺得彭政閔具有大將之風、很自律，無論做什麼都非常的努力；彭政閔退下後，誰能接棒，王光輝表示，目前兄弟隊中有許多體型不錯的打者，但真的無法下評斷，回歸最基礎，將體能基礎練好，才是職業生涯一切的根本。1080216