參觀中職30年展 蘇貞昌：政府會多支援棒球

（中央社記者楊啟芳台北16日電）行政院長蘇貞昌今天到華山文創園區參觀中華職棒30週年特展，由中職會長吳志揚陪同導覽。蘇貞昌表示，政府會對棒球多加支援，吳志揚則呼籲政府要多配合，讓棒球發展更好。

蘇貞昌參觀展覽時，由中職會長吳志揚做簡單導覽，其中蘇貞昌認為第3展區的球棒故事牆很有意思，看到牆上王建民的簽名，他也說：「王建民的『後勁』我有看過，看完很有啟發。」

蘇貞昌表示，「今天很高興來看這個展覽，不但看到很多寶貴的東西，也看到自己最喜歡的運動，能夠受到大家重視，這樣的安排非常好，我非常期待台灣棒球運動可以一代一代更創顛峰。」

蘇貞昌也提到，擔任屏東縣長時，曾為屏東棒球場建夜間照明設備；當台北縣長時，為新莊棒球場建外野看台、加裝計分板，他說：「一直到今天，這個國人最喜歡的運動，最能團結人心、鼓舞士氣，希望大家多來喜愛、多來了解，政府一定會多加支援、多來重視。」

吳志揚則表示，到今天為止，30週年展覽參觀人數已經破2萬人次，「其實院長很喜歡看，但他怕耽誤到大家的動線，所以他是重點挑了幾件看。」吳志揚特別提到，期盼政府用多項政策鼓勵和配合，讓台灣棒球發展更好。

吳志揚說：「我們台灣發展到現在，有兩項我個人認為是需要多給一些資源，一個是運動產業，一個就是文化創意產業，剛好這兩項都跟今天有關，這樣才能把台灣民間實力釋放出來。」

教育部長潘文忠及體育署長高俊雄今天也陪同蘇貞昌看展，潘文忠指出，希望學生棒球隊能多來看前輩走過的點點滴滴，因此有補助學校參觀的方案，他說：「若有機會在中南部巡迴，教育部也會列為戶外教育的重點，因為棒球是台灣的國球，一代一代的孩子應該要來接續。」（編輯：吳協昌）1080216

行政院長蘇貞昌（左2）16日在發言人Kolas Yotaka（右）、教育部長潘文忠（左）及中職會長吳志揚（右2）等人陪同下，前往台北華山文創園區參觀中華職棒30週年特展，手持簽名球合影留念。中央社記者徐肇昌攝 108年2月16日

行政院長蘇貞昌（右）16日特別前往華山文創園區，參觀「中華職棒30週年特展–無人出局」，並下場進行AR體驗，揮棒出擊。中央社記者徐肇昌攝 108年2月16日