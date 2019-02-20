洛杉磯經文盃高球賽 前進百年歷史球場

南加州中華民國高爾夫球聯合會主辦的2019年經文盃將於3月25日在百年歷史的哈仙達高爾夫球場（Hacienda Golf Club）舉行，提供僑胞以球會友。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年2月20日

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）洛杉磯僑胞舉辦的經文盃高爾夫球邀請賽將在3月登場，主辦單位今天表示，本屆第一次前進近百年歷史的場地，球場最佳紀錄由名將老虎伍茲保持。

由僑務諮詢委員邱垂煌創立的南加州中華民國高爾夫球聯合會成立23年，每年舉辦國慶盃、經文盃高球賽，吸引許多愛好小白球的僑胞以球會友。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥今天在記者會上致詞，他說高爾夫、社交舞是外交人員必備的技能，也因此結交到世界各國的好朋友，期待這次比賽能夠發揮聯誼功能，團結僑胞力量。

這次比賽3月25日在哈仙達高爾夫球場（Hacienda Golf Club）舉行，賽事總監林岳志說，這座球場屬於私人俱樂部，一般球友就算有錢，還未必能有機會在這裡揮桿。

他說，這是一座擁有百年歷史的球場，舉辦過南加州許多大賽。只要是高爾夫的愛好者，都會想來朝聖，享受跟名將同一球場揮桿的氛圍。球場的最佳紀錄是由老虎伍茲（Tiger Woods）保持的62桿。

南加州中華民國高爾夫球聯合會長陳玲華表示，這次特別在第4洞、第6洞、第12洞與第16洞設有一桿進洞獎，大獎除了有航空公司贊助的機票，還有機會把名車開回家，現場並提供台灣風味的小吃、飲料。（編輯：施燕飛）1080220