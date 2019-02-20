HBL新生陳力生連2場得分新高 南山2連勝

（中央社記者黃巧雯台北20日電）南山高中後衛陳力生今天在HBL高中籃球聯賽八強賽對戰高苑工商時，拿下全隊最高21分，連2戰得分破生涯新高，幫助南山以85比61搶下2連勝。

高一的陳力生此役拿下21分、7籃板、2助攻，連2場得分達20分，狀況不錯。南山高中男籃隊總教練許時清指出，先前陳力生在HBL預賽、複賽階段都用國中的方式打球、用身體硬拚，但很多技巧變化、節奏性動作，是矮個子必須學習。

許時清稱讚，陳力生現在已學會判斷、等待與處理，屬於會自行調整的球員，希望陳力生的表現能繼續保持至8強結束。

南山今天比賽一路領先，但第三節後段卻被高苑追到僅剩4分差，許時清一度感覺不妙，擔心球隊重演過去出現失誤、亂流後，全部出現大當機的情況，所幸球員及時回穩，拿下勝利，目前戰績2勝1負。

許時清透露，先前曾提醒球員，即使沒投進、失誤，只要做好當下工作，像是加強防守、抓下籃板，都有機會彌補、贏球。

另外，自預賽階段保持不敗之身、拿下10連勝的能仁家商今天遇上東山高中陷入苦戰，上半場結束一度落後10分，所幸在第三節及時回神，靠著林彥廷兩分球扳平比數以及王翊帆連拿4分、丁冠皓三分球，前三節結束反倒取得59比52超前，決勝節則守住領先優勢，以77比68勝出，在八強賽收下3連勝。

能仁家商教練林正明點名林彥廷、高錦瑋為球隊逆轉勝的關鍵，尤其下半場調整防守策略，讓林彥廷壓迫對手，比起拿下全隊最多的20分，林彥廷抓下9個籃板的功勞更大。

高錦瑋第三節表現突出，全場進帳15分，全隊第3多。林正明認為，好的控衛就是要像高錦瑋這樣，有空檔就果斷出手，平常也要穩定控制全隊節奏。

能仁上半場落後，一度讓高錦瑋覺得很緊張，擔心會輸球，但高錦瑋後來心想：「前幾場都靠林彥廷、王翊帆、丁冠皓跳出來，我再不跳出來，不知道什麼時候才有機會，就告訴自己有機會就出手、不要怕，並做好防守。」（編輯：吳協昌）1080220