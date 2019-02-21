頂新中職首度會面 魏應充盼3月底定領隊總教練

（中央社記者楊啟芳台北21日電）頂新集團發言人歐陽劭瑋與前味全龍領隊任中傑今天至中華職業棒球大聯盟，與秘書長馮勝賢首次正式會面，溝通味全龍成為第5隊的事宜，並預計3月底、4月總教練和領隊會出爐。

雙方談話從上午10時開始，持續近2個小時，結束後，歐陽劭瑋表示，「魏應充先生非常感謝社會各界對於味全龍加盟的關心，他非常清楚了解，大家都很關心職棒第5隊的進度」。因此頂新已經成立「職業棒球籌備處」，並請前味全龍領隊任中傑來擔任顧問，希望借重他的經驗，加速球隊籌組的進度。

歐陽劭瑋也指出，魏應充對這個團隊有非常多要求，因此今天在顧問任中傑帶領下，跟中華職棒有第一次禮貌性的拜會，他說：「魏應充先生希望這次就能夠將他和吳志揚會長的見面，在近期之內敲定下來，好讓他當面跟吳志揚會長表達加盟的決心，也就是所謂的開弓沒有回頭箭。」

至於味全龍的領隊和總教練人選，魏應充則希望必須在3月底、4月一定要陸續到位。歐陽劭瑋說：「魏應充先生非常熱愛棒球，他也始終深信，台灣人有打世界級棒球的DNA和血液。」

馮勝賢則表示，「春酒時4支球隊都很歡迎味全加入，未來會有更多溝通，來協助整個進度，今天非常開心，未來會有更緊密交流」。馮勝賢也指出，今天最大重點為敲定未來會長吳志揚及頂新三董魏應充的會面，吳志揚也有交代，聯盟能協助的地方就全力以赴。（編輯：黃于）1080221