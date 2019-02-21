梅奧關鍵三分球失手 達欣不敵璞園

（中央社記者黃巧雯台北21日電）第16季超級籃球聯賽（SBL）下半季首戰今天由璞園出戰達欣，在整場拉鋸下，達欣洋將梅奧在比賽槍響前錯失投進超前三分球機會，達欣以80比82落敗，本季3度對戰皆吞敗。

第4節最後2分30秒，達欣一度靠著林宜輝的三分球追到僅剩3分差，不過璞園洋將強森（Orlando Johnson）隨即回敬一記單手灌籃，而達欣洋將梅奧（O.J. Mayo）雖然在比賽最後32秒以一記拉竿上籃，助球隊追到1分差距，但負責執行最後一擊的他，在三分線外一步出手卻彈框而出，達欣終場就以2分差距吞敗。

璞園強森與達欣梅奧今天皆拿下全場最高的25分，不過梅奧三分球出手、8投0中，本季第2度單場無任何三分球進帳。

另一場台灣啤酒與富邦勇士之戰，兩隊在上半場展開激烈拉鋸戰，第3節富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）手感發燙，單節進帳12分，幫助球隊取得11分領先優勢，但末節富邦卻出現攻勢斷電狀況，台啤在洋將塞瑟夫（Igor Zaytsev）與主控蔣淯安領軍下，在比賽最後2分鐘追平比數。

比賽最後45秒，富邦郭少傑投進關鍵上籃，反觀台啤蔣淯安卻發生關鍵失誤，斷送了追平比數機會，終場富邦就以81比76擊敗台啤，賈西亞拿下全隊最高的24分、7籃板。（編輯：唐聲揚）1080221