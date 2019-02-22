10年92億 MLB教士正式簽下馬查多

（中央社聖地牙哥21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天正式以10年合約簽下馬查多（Manny Machado），這份3億美元（約新台幣92億元）的合約包含第5年的選擇權。

這份合約將持續到2028年球季，如果合約能夠完全走完，這將會是大聯盟史上最豐厚的一筆合約。選擇權將可在2023年球季後執行。

教士的執行總裁佛勒（Ron Fowler）和其合夥人塞德勒（Peter Seidler）在聲明中表示：「馬查多是屬於這個世代的好手，我們很高興他決定在他幾年的黃金歲月，身著教士球衣」，「這個重大的協議強力說明球團未來的方向，正如同我們先前的承諾，要將世界大賽冠軍帶回聖地牙哥市。」

教士執行副總裁暨總經理普瑞勒（A.J. Preller）被認為在馬查多爭奪戰進場太晚，但他讓交易成真，馬查多也將成為教士常年保有競爭力的重要的基石。

普瑞勒說：「馬查多是棒球場上真正的菁英球員之一，在攻防兩端都實質影響著比賽」，「馬查多在這麼年輕的時候所完成的成就，讓他在大聯盟潛力好手中仍能鶴立雞群，我們很榮幸有佛勒、塞德勒和整個經營團隊，來讓這筆交易能夠實現。我們在過去花了幾年時間，透過我們的農場體系建構起基石，促使我們今天能夠簽下這樣一筆具歷史意義的合約。」

馬查多上個球季在巴爾的摩金鶯、洛杉磯道奇共打162場比賽，這位2010年選秀榜眼還打了16場季後賽，其中包括道奇不敵波士頓紅襪的5場世界大賽在內。

26歲的馬查多上季不止有追平生涯最佳紀錄的單季37支全壘打，更掃進生涯新高的107分打點。

馬查多生涯出賽962場，生涯平均打擊率2成82，累積175支全壘打、513分打點，他4度入選明星賽，兩度贏得金手套，在2015年美聯年度最有價值球員（MVP）票選排名第4。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080222