HBL女子組 南山永仁率先晉級四強

107學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組8強賽，永仁高中23日靠著曾萱儀在決勝節的關鍵3分球奠定勝基，以72比68奪勝，確定晉級4強。中央社記者黃巧雯攝 108年2月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）HBL高中籃球聯賽女子組八強賽，南山高中、永仁高中今天收下5連勝，確定晉級四強，永仁女籃教練時超傑表示，後面2場比賽仍將盡全力打，待賽程結束後，再擬定戰略。

107學年度HBL高中籃球聯賽女子組八強賽昨天休兵一日，今天繼續展開激戰，南山高中、普門中學、永仁高中等賽前都以4連勝之姿，暫時並列第一。

普門中學與永仁高中今天交手， 兩隊比分一路互咬，在決勝節倒數1分30秒，普門靠著洪萱珈兩罰皆進，將比分追成68比69，不過永仁曾萱儀在關鍵時刻投進三分球，奠定勝基，終場永仁就以72比68勝出。

時超傑表示，由於兩隊今天都要搶這關鍵一勝，因此沒有任何保留，儘管永仁外線守得不錯，但被空切太多，加上陣中吳瑋茹提前5犯畢業，造成球隊陣容調整遇到小亂流。

談到曾萱儀關鍵一擊，時超傑坦言，曾萱儀外線和中距離跳投表現都不錯，但有時在狀況外，且喜歡自由發揮。

永仁順利晉級四強賽，也讓曾萱儀賽後相當開心，她說：「有聽進教練的話，執行的戰術都很成功，投籃時機好時，命中率也就很高」。

HBL高中籃球聯賽女子組八強賽截至今天為主，5連勝的南山、永仁率先收下四強門票，5連敗的滬江高中、東泰高中確定遭到淘汰。

目前4勝1敗的普門中學晉級四強機率高，其他像是苗栗高商、淡水商工、北一女中仍保有晉級機會。

時超傑指出，由於目前還不確定四強賽交手的球隊，待八強賽結束、確定四強賽對戰組合後，屆時會再設計球隊訓練方法和因應戰術。（編輯：方沛清）1080223