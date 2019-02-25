印地安人隊4台將同場亮相 胡智為先發吞敗投

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）美職官辦熱身賽，印地安人隊今天與響尾蛇隊交手，印地安人隊4名台將同場亮相，胡智為先發投2局失3分、吞下敗投，江少慶後援無失分，張育成先發敲安，朱立人接替蹲捕。

胡智為去年季後被交易至印地安人隊，今天為轉隊後首度實戰亮相，先發對響尾蛇隊首局就有狀況，接連被敲安打、二壘打失掉1分，投出保送後，再被敲出二壘打失掉第2分，接著讓打者敲出滾地球，抓到第一個出局數，但壘上跑者跑回第3分。

胡智為2局回穩，雖先被敲出安打，但連抓3個出局數，沒有再失掉分數，總計投2局被敲4支安打，失掉3分責失分。

江少慶7局球隊1比10落後時登板後援，1人出局後接連被敲2支安打，但及時回穩，力守不失分，總計投1局無失分，這也是江少慶首度在大聯盟官辦熱身賽出賽。

張育成今天先發打第8棒、守游擊，2局首打席敲出二壘打，總計3打數敲出1支安打；朱立人今天沒有排在先發打序中，7局攻守交換時接替蹲捕，8局打擊機會敲出飛球出局，總計1打數沒有安打表現。

印地安人隊今天一路落後，8局打完1比10落後，響尾蛇隊9局再添2分，印地安人隊9局下半靠著麥卡多（Oscar Mercado）2分砲添分，但追分不及，以3比12吞敗。（編輯：張雅淨）1080225