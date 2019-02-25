龜山富邦盃延長賽勝豐田 收此學年第6冠

（中央社記者謝靜雯台北25日電）2019年富邦盃台灣12強少棒賽冠軍戰，桃園龜山與台東豐田6局打完4比4戰成平手，鏖戰至延長賽第8局把握對手失投球積極搶分，單局攻6分，終場11比6拿勝，也拿下此學年第6冠。

今天冠軍戰豐田派出陣中主力投手黃義傑先發，黃義傑控球不穩定，首局被敲安打、接連投出保送、暴投，讓龜山跑回第1分，前2局總計送出6次保送，但龜山沒能把握機會多添分數。

豐田前2局沒能拿下分數，3局靠著宋欽熙、許定捷、陳宸杰接連安打，單局攻下3分、超前比數，龜山5局反攻，靠著保送、暴傳、蔡韋辰關鍵安打，一棒送回2分、扳平比數；豐田5局再拿下1分超前，龜山6局靠李立威關鍵三壘打，再度扳平比數，將比賽逼入延長賽。

突破僵局制延長賽第7局，兩隊各拿1分，8局龜山靠著觸身球保送、接連4支安打，單局攻下6分、奠定勝基，順利捧回冠軍獎杯。

龜山教練干易哲表示，賽前觀察對方先發投手黃義傑練投時，就知道控球狀況不是很好，所以要求球員先等球，等到有好球數進來再攻擊，但黃義傑好壞球狀況不穩定，對於打者來說，節奏也不好掌握，比賽前半段打擊一直沒能有效串聯。

龜山總教練李政達表示，豐田有一定的實力，過往龜山球風攻擊優於投，但這批球員的長打火力不像過往，在一個盃賽中沒有打出全壘打的狀況不多，接下來回去打擊還需要持續調整，備戰3月開始的市內國手代表權選拔賽。（編輯：管中維）1080225