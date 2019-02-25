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翁瑋均5局好投 桃猿熱身賽勝韓職高陽英雄

最新更新：2019/02/25 19:21
中職Lamigo桃猿隊25日與韓職二軍高陽英雄隊打熱身賽，投手翁瑋均先發5局失2分，表現不錯，桃猿隊打線串連，終場以5比2拿下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月25日
中職Lamigo桃猿隊25日與韓職二軍高陽英雄隊打熱身賽，投手翁瑋均先發5局失2分，表現不錯，桃猿隊打線串連，終場以5比2拿下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年2月25日

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊今天與韓職二軍高陽英雄隊打熱身賽，翁瑋均先發投5局失2分，表現不錯，桃猿隊打線串連，林泓育單場2安，終場以5比2拿下勝利。

桃猿隊新秀投手翁瑋均是球隊期待的未來先發投手戰力，但農曆年間赴石垣島與日職羅德隊打交流賽先受震撼教育，先發投1局被敲5支安打，投出2次保送，失掉7分，表現不如預期，回台後調整修正，今天熱身賽先發，感覺越來越好。

翁瑋均今天前2局沒有被敲出安打，僅讓打者靠著失誤、觸身球保送上壘，3局1人出局後被敲出首支安打，但力守不失分，5局1人出局後，接連被敲3支安打、失誤，單局失掉2分。

桃猿隊6局啟動牛棚，賴智垣、張明翔、黃偉晟、黃子鵬依序登板，沒有再失掉分數。

桃猿隊今天首局靠著詹智堯、藍寅倫、林泓育、朱育賢接連安打，開賽攻下2分，3局再靠著保送、林泓育二壘打，送回球隊第3分。

高陽英雄隊5局追回2分，桃猿隊6局靠著保送、短打推進、不死三振，跑回球隊第4分，7局再靠著接連保送、安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：唐聲揚）1080225

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