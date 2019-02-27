江辰晏連飆9次三振 獅隊熱身賽擊退斗山

中華職棒統一獅隊27日與韓職斗山熊隊二軍進行熱身賽，統一獅江辰晏登板後援，7到9局連續飆出9次三振，幫助獅隊終場以6比0完封斗山二軍。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年2月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日綜合報導）統一獅今天與韓職斗山熊進行的熱身賽，施子謙與江辰晏各投4局，江辰晏於第7、8、9局連續飆出9次三振，加上獅隊打線火力發揮，終場以6比0擊敗斗山熊。

獅隊今天派出施子謙先發，主投4局被敲出4支安打，送出2次三振無失分。洋投瑞安接手中繼1局，送出1次保送，沒有被敲出安打，無失分。第6局江辰晏接替投球，被敲出1支安打，之後連3局、9個出局數全部都是三振，展現十足三振能力，今天3任投手封鎖斗山打線，力保不失分。

獅隊打線方面，第3、4、8局都有分數進帳，第3局方昶詠和陳重羽連續安打，並靠著失誤及林祖傑的安打攻下2分。第4局包含陳鏞基的陽春砲，以及方昶詠與唐肇廷的安打在內，共攻下3分。第8局黃恩賜敲出三壘安打帶動再得1分，終場獅隊就以6比0奪勝。

另外，中信兄弟今天熱身賽對上江蘇天馬隊，許基宏繼24日對樂天巨人敲全壘打，今天再度開轟2分砲，蘇緯達也敲出陽春砲。兄弟這場火力旺盛，加上投手群萊福力、廖乙忠、鄭佳彥、彭識穎、鄭錡鴻、吳哲源聯手壓制，以16比1擊敗對手。（編輯：張芷瑄）1080227