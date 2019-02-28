岸孝之對桃猿3局無失分 稱台灣球場氣氛很熱鬧

「2019年強者對決台日職棒爭霸賽」28日傍晚在天母球場登場，由中職Lamigo桃猿隊與日職東北樂天金鷲隊交鋒，東北樂天首戰派出強投岸孝之先發。中央社記者張新偉攝 108年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿與東北樂天金鷲今天在天母棒球場進行交流賽，樂天派出去年太平洋聯盟防禦率王岸孝之先發，投3局被敲2安打無失分，岸孝之對自己表現滿意也對台灣加油方式印象深刻。

岸孝之今天先發投3局，被詹智堯、林承飛敲出2支安打，投出4次三振無失分。岸孝之表示，這次投3局都沒失分，對打者的感覺還可以，但內容還要進步。

岸孝之也指出，今天嘗試了變速球，而且面臨2次壘上有人的狀況，都會用固定式姿勢來投球，他說：「這是春訓時練習的，因為練習的東西都有用到，所以很滿足。」未來他希望自己投球局數和數量可以愈來愈多，表現也愈來愈好。

對於第一次在台灣登板出賽的感覺，岸孝之表示，台灣天氣比較溫暖，也覺得自己投得還不錯，他還說：「台灣球場氣氛很熱鬧，第一次感受到台灣的加油風格，一開始嚇到，但可以體驗不同氣氛很不錯。」（編輯：陳俊碩）1080228