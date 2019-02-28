葉家淇交流賽5局好投 洪一中：有成為王牌條件

中職Lamigo桃猿隊投手葉家淇28日先發對戰日職東北樂天金鷲隊，主投5局零失分。葉家淇表示，控球還是要加強，不過對自己有信心。中央社記者張新偉攝 108年2月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿今天對上東北樂天金鷲的交流賽，桃猿先發葉家淇投5局無失分，飆7次三振。葉家淇說，控球仍須加強，不過對自己有信心，總教練洪一中也稱讚他有成為王牌的條件。

葉家淇今天對樂天主投5局，被敲出4支安打，送4次保送，飆7次三振，無失分。葉家淇表示，比賽剛開始狀況比較好，身體也有力，覺得漸入佳境後，慢慢比較大膽出力。

對於今天的優異表現，葉家淇說：「感謝教練在牛棚時，一直叮嚀我怎麼面對打者，還有投球的缺點跟技術，加上總教練也一直提點控球的部分，自己對於日本有強度的隊伍，就覺得盡力去丟，不要給自己設限。」

控球一直是葉家淇須改進的地方，今天投4次保送中，有2次集中在第2局。葉家淇表示，「當時只想著放慢節奏，不要想這麼多，剩下就交給野手跟小胖學長（林泓育）帶領。」葉家淇指出，控球還是要加強，尤其是對變化球的控制。

葉家淇10日在石垣島對戰羅德時，也曾繳出5局失1分好表現，經過這幾場比賽，他對開季後擔任先發投手有自信，不過葉家淇說：「還有很大進步空間，也要謝謝教練給我這麼多機會，把這些比賽做好。」

桃猿總教練洪一中對葉家淇讚譽有加，洪一中表示，如果葉家淇控球改善，是一位很好的先發投手，「因為他球速夠快，膽子夠，身體素質也好，現在就差在控球。」

洪一中指出，葉家淇有時候投變化球沒辦法隨心所欲，「但他只要變化球可以投出來，打者就很麻煩，這小孩子又認真，是有成為王牌的條件。」（編輯：陳俊碩）1080228