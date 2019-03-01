葉家淇對樂天好投 吳俊良稱讚還有想像空間

（中央社記者楊啟芳台北1日電）Lamigo桃猿投手葉家淇昨天在與東北樂天金鷲的交流賽中，先發投5局無失分，飆7次三振，除獲得總教練洪一中稱讚，投手教練吳俊良今天也說：「他還有很多進步與想像空間。」

葉家淇昨天對樂天先發5局，被敲出4支安打，送4次保送，飆7次三振，無失分。洪一中賽後稱讚葉家淇若控球再改善，有成為王牌投手的條件，因為球速夠快，膽子也夠大。

吳俊良今天也指出，有些選手到一定程度就沒辦法再進步，不過葉家淇目前還看不到「天花板」，還有很多進步與想像空間，並不會擔心他。他也說，葉家淇屬於耐投型投手，派他上場都有辦法吃完局數，只差在內容好壞而已。

桃猿新球季先發輪值除了3位洋投，第4號先發為王溢正，第5號先發則是由本土年輕投手來競爭。吳俊良表示，目前看來葉家淇、翁瑋均都有機會，而林樺慶、蘇俊羽也漸入佳境，沒意外的話應是由這4人競爭。

至於桃猿新洋投李茲（Radhames Liz），昨天登板投1局小試身手，投2次三振、2次保送，快速球都有150公里以上水準。吳俊良表示，李茲昨天上場狀況，與之前看影帶或在牛棚時差異不大，雖有保送出現，但吳俊良說：「一場比賽還不準，他還在適應，也有叮嚀他要注意一下台灣的投手丘。」（編輯：張雅淨）1080301