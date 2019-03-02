高一吳秉恩扛先發 平鎮勝壽山晉木棒聯賽4強

高中棒球聯賽（木棒組）8強賽「桃園內戰」，平鎮高中2日與壽山高中交手，平鎮投手吳秉恩（圖）扛先發，6.1局好投，率隊以4比0拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽「桃園內戰」，平鎮高中與壽山高中交手，平鎮投手吳秉恩扛先發，6.1局好投，率隊以4比0拿勝、晉級4強；總教練吳柏宏說，有能力的球員就有舞台。

桃園青棒強權平鎮高中今天與壽山高中爭4強門票，平鎮派出高一投手吳秉恩先發，吳秉恩雖然才高一，但展現大將之風，前6局僅被敲出3支安打，7局1人出局後接連被敲安打後退場休息，總計投6.1局被敲5支安打，投出8次三振，沒有投出保送、無失分，表現亮眼。

平鎮總教練吳柏宏表示，賽前評估對方長打能力不算突出，所以選擇讓控球穩定的投手先發，吳秉恩是投打雙刀，此次木棒聯賽無論打擊、投球方面都有不錯表現，「有能力的球員，不管幾年級，都希望能給他舞台，讓他們盡量表現」。

吳秉恩今天賽前木棒聯賽3場出賽（2場後援），總計投3.2局，雖然投球局數不多，但一直有在準備較長局數的先發，今天最快球速137公里，吳柏宏表示，吳秉恩變化球角度好，希望他球速再提升，拉開速差，打者會更難打。

吳秉恩自評今天投球表現最好的地方是沒有保送，雖然才高一，就跟著學長們一起打木棒聯賽，吳秉恩希望跟學長們看齊，希望未來可以像學長們在比賽中有穩定的好表現。

平鎮今天比賽2局靠著觸身球保送、接連安打先馳得點，3局再靠著接連保送、安打、盜壘、高飛犧牲打，多添2分保險分，但一直沒能拉開領先差距，吳柏宏表示，得點圈有人的攻擊機會沒有把握好，需再調整。

平鎮晉級4強將與高苑工商交手，爭取冠軍戰門票，吳柏宏表示，兩隊應該都會把最好的投手壓出來；平鎮為105學年度木棒聯賽冠軍，上屆木棒聯賽4強強碰穀保家商、沒能晉級冠軍戰，最後拿下季軍，此次力拚重返榮耀。（編輯：張雅淨）1080302