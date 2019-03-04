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張育成敲安帶1打點 林子偉保送跑回1分

最新更新：2019/03/04 11:51

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成今天在對堪薩斯皇家的熱身賽中，先發打第7棒、守二壘，3打數敲1安打、1打點；波士頓紅襪的林子偉則是選到1次保送、跑回1分。

張育成今天先發打第7棒，首度鎮守二壘，第1局印地安人就出現攻勢，連續安打之後攻下3分，之後張育成也補上1支一壘安打，帶有1分打點。第3局張育成的第2打席遭到三振，第5局則是擊出三壘方向滾地球遭刺殺，隨後被換下場休息。

由於皇家於第6局灌8分大局，終場印地安人以7比13不敵皇家，總計張育成今天3打數敲出1支安打，包辦1分打點、吞下1次三振。張育成目前在熱身賽出賽7場，14打數敲出4支安打，打擊率0.286，經過這場比賽後，二壘、三壘及游擊都有守過。

林子偉今天則是替補上陣，第5局上場代守右外野，第6局移防中外野，6局下選到保送上壘，跑回1分，這局紅襪一共打了7分；林子偉到第8局被換下場，終場紅襪以9比7擊退明尼蘇達雙城。目前林子偉熱身賽累計12打數敲出5支安打，包辦2打點，打擊率0.417。（編輯：管中維）1080304

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