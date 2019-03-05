印地安泉網賽籤表出爐 謝淑薇列種子首輪免戰

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣網壇一姐謝淑薇，2週前才在杜拜女網賽女雙登頂，拿下本季首冠，本週轉戰美國印地安泉網賽，她榮膺女單27號種子，首輪輪空的她，第2輪預料將遭遇英國名將康塔。

在美國加州舉行的印地安泉網賽，男女同站，自4日起至17日止，在WTA屬頂級超強（Premier Mandatory）系列，競爭激烈。女子組總獎金高達903萬5428美元（約新台幣2.8億），女單會內共設有128籤，雙打則有32籤。

謝淑薇上一站在杜拜單、雙打兩得意，她在女單接連挑落德國的柯貝（Angelique Kerber）與捷克的普里斯科娃（Karolina Pliskova）2名世界好手，挺進4強；女雙則與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯手摘冠，打出今年賽季代表作。

目前世界排名27的謝淑薇，在女單名列種子，首輪兵不血刃直接晉級次輪，將靜待康塔（Johanna Konta）與法國巴曼提耶（Pauline Parmentier）勝方出線。

值得一提的是，謝淑薇曾在2017年大滿貫的法國網球公開賽首輪，後來居上扳倒當時高居世界排名第8的康塔，而兩人生涯5度交手，謝淑薇則拿下2勝，對近況極佳的她來說，若次輪交鋒，大有機會乘勝追擊。

至於巴曼提耶，謝淑薇生涯僅和她碰頭一次，這要回溯至9年前的首爾女網賽會外賽，當時謝淑薇亦是贏家。（編輯：屈享平）1080305