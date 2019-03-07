史博威狀況待觀察 改葉家淇去千葉交流賽

（中央社記者楊啟芳台北7日電）中華職棒官辦熱身賽9日將開打，目前Lamigo桃猿洋投史博威不穩。桃猿總教練洪一中表示，會再觀察狀況，下週的千葉交流賽改由本土年輕投手葉家淇去，期盼他累積更多經驗。

桃猿目前洋投有史博威、尼克斯及李茲，其中史博威近況不佳，5日在對韓職KT巫師的熱身賽中，投3局被敲2支安打、投2次四死球，失4分含3責失。洪一中表示，「我們就是盡所能幫助他調整，希望能夠在開幕戰前把狀況調回來，但是能不能調回來我不知道。」

如果史博威開季後狀況仍不理想，洪一中表示，畢竟還有一段時間，到時再來思考要怎麼因應，看是調動先發輪值，或是換洋將，「說不定史博威現在用8分力在投而已，等到真正比賽強度來的時候，就把全部實力拿出來也不一定，因為洋將有時候練習有自己的調整方式。」

雖然洋將有隱憂，不過洪一中指出，目前球隊年輕本土投手表現都不錯。其中葉家淇先於2月10日在石垣島對羅德交流賽中，繳出5局失1分好表現；2月28日對樂天的交流賽，主投5局飆7次三振無失分，也是表現優異。

本來桃猿下週去千葉與羅德打交流賽名單中，包含史博威，不過由於他狀況不好，改成葉家淇去，洪一中說明：「我決定讓家淇去面對更強的對手，適應這種強度的比賽，讓他累積多一點經驗。」

本土先發輪值部分，蘇俊羽也有機會，至於新秀翁瑋均，洪一中認為要再多給他一點時間增加經驗，尤其是體力配置、配球、對中職打者的了解。而前2年桃猿的5號先發林樺慶，洪一中則說：「他會有危機，當然也是有可能，畢竟他滿認真的，但球速有點掉，要是球速上不來，擔任先發這個工作是有點困難。」（編輯：吳協昌）1080307