名人堂球星西佛失智 大都會將以特殊方式表揚

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職棒紐約大都會隊（New York Mets）發言人今天宣布，74歲的前職棒球星西佛（Tom Seaver）被診斷罹患失智症。

西佛12次入選明星賽，並於1992年入選棒球名人堂。他的家人表示，西佛將離開鎂光燈，結束一切對外公開活動。

西佛也曾拿下3座賽揚獎，並幫助大都會在1969年奪下令人難忘的世界大賽冠軍。

大都會球團預計於季中6月時，舉辦盛大的封王週年活動。

球團發言人威爾彭（Jeff Wilpon）表示：「大都會一直都與西佛的家人保持聯繫，知道他的健康狀況。儘管他無法參與1969年封王50週年慶典，我們仍打算以特殊方式表彰他，並將他的家人納入計畫。」

西佛曾在1967年拿下國聯年度最佳新人獎，5度獲選聯盟三振王，生涯累積311勝投與送出3640個三振。

他曾效力辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）和芝加哥白襪隊（Chicago White Sox），並於1986年在波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）為20年棒球生涯畫下句點。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1080308