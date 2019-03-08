SBL梅奧大三元率達欣大勝 台銀無緣季後賽

（中央社記者龍柏安台北8日電）超級籃球聯賽（SBL）臺北達欣工程洋將梅奧（O.J. Mayo）今天僅用3節就繳出24分、13籃板與10助攻「大三元」，在梅奧領軍下，達欣101比83輕取台灣銀行，台銀也確定無緣季後賽。

頂著SBL最大咖洋將封號的梅奧第1節就拿下16分、8籃板與4助攻，上半場打完已攻下21分、10籃板與5助攻。

半場打完，達欣已以59比33取得大幅領先，梅奧第3節不再強攻，頻頻穿針引線賺助攻，第3節還沒打完，已再添5次助攻，成為SBL本季首位締造大三元的球員。

梅奧全場累積18投9中，包括三分球8投中3，另有5罰3中，且僅出賽24分2秒就完成大三元，效率驚人，但他倒是沒很在意，還說拿下大三元很開心，卻更介意發生4次失誤。

台銀本季對戰達欣從未贏過，這場再輸，吞下對戰5連敗，戰績6勝23負，就算剩下6場比賽全勝，也追不上目前排名第6的新北裕隆納智捷，確定無緣季後賽。

台銀總教練韋陳明賽後坦言，就算確定無緣季後賽，球員和球隊都沒有放棄比賽的權力，沒能晉級的責任他一肩扛，「球員只要快樂、認真、盡情打球就好，輸贏我來負責」。

值得一提的是，比賽第4節還剩2分11秒，達欣後衛林冠綸切入時與台銀長人謝宗融推擠，林冠綸揮臂打到謝宗融的背，所幸衝突未擴大，但林冠綸領到一次違反運動精神犯規。（編輯：李明宗）1080308