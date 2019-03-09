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大專棒球聯賽 南華猛攻勝大同學院

最新更新：2019/03/09 22:19

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）全國大專棒球運動聯賽，今天在嘉義市棒球場進行公開組一級8強複賽，由南華大學對上大同技術學院，南華打線大爆發，加上先發郭郁政壓制，終場以11比1擊退大同學院。

南華第2局由阮明契敲出二壘安打開啟攻勢，接著張政禹敲出安打，帶有1分打點。隨後大同學院投手犯規，全浩瑋再敲出二壘安打，帶2分打點，南華取得3比0領先。

第3局南華再有分數進帳，連續獲得2次保送後，張政禹、蔡耀原接連敲出安打，加上投手暴投，攻下3分。到了第6局，南華陳鼎傑先獲保送，沈朕清補上安打，形成一、三壘有人，接著阮明契擊出雙殺打，但是送回1分。

第7局南華靠著2支安打，以及對方失誤和全浩瑋高飛犧牲打，再得2分。第8局阮明契敲二壘安打後，張政禹、全浩瑋各敲出1打點安打，最終南華以11比1擊敗大同學院。

這場比賽南華打線中，張政禹和全浩瑋表現最為亮眼，都繳出3支安打的猛打賞表現，各貢獻3分打點。

大同僅於第4局拿下1分，由馮子峻敲出安打後，陳昱誠擊出三壘安打，送回全隊唯一的1分。南華先發投手郭郁政主投6局，被敲出6支安打失1分，飆出8次三振，拿下勝投。

這場比賽一路從早上10時打到下午4時，原因是6局上結束時雨勢變大，2小時後雨勢趨緩，場地整理完畢才繼續進行。（編輯：屈享平）1080309

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