開南大專聯賽勝國體 複賽2連勝戰績暫居首位

（中央社記者謝靜雯台北10日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學今天比賽展現韌性，比賽一路落後，7、8兩局追分，莊凱文單場3安、8局關鍵三壘打帶起攻勢，率隊以3比2擊敗國立體大、拿下複賽2連勝。

107學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽6日開打，8支球隊打單循環賽，預賽對戰帶入複賽，取前4名晉級決賽。開南大學預賽帶著2勝1敗進入複賽，複賽首戰擊敗文化大學，今天再擊敗國立體大，目前4勝1敗、戰績最佳。

今天比賽國立體大3局靠著接連2支安打、盜壘先馳得點，5局再靠著歐晉、吳家洋接連二壘打取得2比0領先。開南大學比賽前半段打線受制，直到7局才有得分攻勢，靠著內野安打、徐威程二壘打先追1分、代打黃子權關鍵安，送回追平分。

8局開南大學再起攻勢，1人出局後，莊凱文敲出三壘打，再靠著張祐銘安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利。第4棒莊凱文今天單場4打數敲出3支安打，打擊手感不錯，投手吳承諭9局後援1局穩守，拿下救援成功。

開南總教練郭李建夫表示，今天比賽前半段讓打者自由發揮，直到3局才開始有些推進戰術，中心棒次打擊表現很稱職，跟預賽一樣穩定。

張祐銘8局關鍵安打送回超前分，他表示，選喜歡的球攻擊，這場比賽輕鬆打、沒有壓力，反而有好的結果。開南大學明天將與大同學院交手。（編輯：張雅淨）1080310