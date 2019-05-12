台電春聯拿季軍 廖俊凱有望擠進港口盃中華隊

全國成棒甲組春季聯賽，9局台電靠著單局2安5保送搶分，以9比6拿下季軍；台電廖俊凱（左）春聯打擊好表現，有機會擠進港口盃中華代表隊名單。中央社記者謝靜雯攝 108年5月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）全國成棒甲組春季聯賽，遠東科大季軍戰一路領先，但牛棚失守，9局台電靠著單局2安5保送搶分、翻轉戰局，以9比6拿下季軍；台電廖俊凱春聯打擊好表現，有機會擠進港口盃中華代表隊名單。

遠東科大棒球隊為108年春季聯賽4強唯一大學隊，也是隊史首度打入春聯4強，季軍戰與社會隊強權台灣電力成棒隊交手，先發投手魏碩成6.1局好投，僅被敲出5支安打，失掉4分（3分責失分），比賽前半段有效壓制台電打者。

遠東科大8局打完6比4領先，但牛棚沒能穩守，9局台電抓準遠東科大投手群出狀況，靠著單局2支安打、5次保送（1次觸身球保送），一口氣攻下5分、翻轉戰局，順利拿下季軍。

台電開路先鋒第一棒廖俊凱今天4局選到保送，7局適時安打，替球隊送回2分，9局也有關鍵安打表現，單場5打席敲出2支安打，貢獻3分打點，是球隊搶勝功臣之一。

台電總教練李盈南表示，昨天4強輸給合作金庫棒球隊、無緣爭冠，球員們的心情多少有受到影響，加上今天是與大學球隊打，大家心態上可能有點放鬆，所以比賽前半段發揮不是很好。

李盈南今年接下NCAA交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽中華隊總教練，李盈南表示，廖俊凱之前因為受傷，在業餘明星隊對抗賽出賽機會不多，所以一開始沒有被放入名單中，此次春季聯賽打擊表現不錯，有考量將他選進名單，另外也會綜合春季聯賽各隊球員表現，提交選訓委員做最後名單調整。

棒協在4月初公布NCAA交流賽、港口盃中華培訓隊初選名單，春聯結束後會召開選訓會議、調整名單，暫定選出26名球員先於7月在台灣與美國NCAA明星隊打交流賽，最後24人正選名單出發赴荷蘭參加港口盃邀請賽。（編輯：張芷瑄）1080512