接中華隊教頭仍在考慮 洪一中：甜蜜的負擔

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）中華職棒13日召開領隊會議討論世界12強中華隊總教練人選，雖然Lamigo桃猿總教練洪一中第一時間婉拒，但他今天表示，不是鐵板一塊，還需要時間考慮，並指出這是甜蜜負擔。

中華職棒領隊會議討論世界12強賽總教練人選，中信兄弟、統一獅隊與富邦悍將共同推舉桃猿總教練洪一中擔任中華隊總教練，但洪一中向球團婉拒。當時中職會長吳志揚表示，過去有過中職總教練資歷的人都是考量，但還是希望洪一中可以點頭，將會持續溝通。

洪一中今天表示，「那天只是第一時間表達想法，因為之前做過國家隊總教練了，也可以讓年輕人有些機會。」雖然之前洪一中也有帶隊2017年的中職日職對抗賽及亞冠賽，不過洪一中笑說：「那個比賽時間短，緊張也是一下就過了。」

洪一中也說，太太的意見是關鍵之一，「之前她已經看過我2008年北京奧運痛苦的樣子，還差點沒工作，不過當然現在時空背景已經不同。」

不過洪一中沒有把話說死，他指出，自己不是鐵板一塊，還在考慮中，由於現在桃猿領隊劉玠廷人在國外，不會這麼快做最後決定，最主要還是要聽公司的，下禮拜領隊回國才會有進一步的進度。洪一中說：「這算是甜蜜的煩惱，人家看重我也是好事，謝謝他們。」（編輯：吳協昌）1080515