12局下陳晨威轟2分砲 桃猿悍將握手言和

中華職棒15日在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，雙方一路鏖戰到延長賽，12局下陳晨威（圖）回敬2分砲，終場就以5比5握手言和。中央社記者楊啟芳攝 108年5月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）中華職棒昨天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，雙方一路鏖戰到延長賽，雖然12局上蔣智賢敲2分砲，但下個半局陳晨威回敬2分砲，終場就以5比5握手言和。

悍將的林益全2局上轟出一發陽春全壘打，接著林哲瑄擊出內野安打，高孝儀再敲二壘安打，帶有1分打點。5局上張正偉遭觸身球上壘後，王正棠敲出安打，胡金龍擊出的滾地球造成二壘手郭嚴文失誤，再添1分。

桃猿比賽前半段都靠著全壘打追分數，2局下朱育賢敲陽春砲，6局下藍寅倫也敲陽春砲，7局下朱育賢演出單場雙響砲，雙方形成3比3平手，之後也進入延長賽。

12局上悍將的蔣智賢從王躍霖手中轟出2分砲，本季首轟出爐；不過12局下桃猿的陳晨威也敲出2分砲，雙方以5比5戰成平手，桃猿仍領先中信兄弟0.5場勝差，暫居第一。

陳晨威表示，當下因為球隊輸2分，只想著把球打強，剛好抓到內角伸卡球，他笑說：「打出去後其實沒什麼把握。覺得很興奮，因為追平分數了，進休息室後一直叫。」

對於王躍霖被敲2分砲，一度被超前，桃猿總教練洪一中表示，「整體還OK，打到12局多少會被逮到，蔣智賢也是不好對付的對手，人家打得好，至少不是投保送或是失誤。」

由於朱育賢此戰轟出雙響砲，本季全壘打支數來到10支，超車詹子賢暫居聯盟全壘打王，成為本季首位10轟打者，也暫時成為打擊率、全壘打及打點三冠王。（編輯：林治平）1080516