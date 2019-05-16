腦部腫瘤壓迫神經 楊岱均住院治療

Lamigo桃猿選手楊岱均因腦部腫瘤壓迫到神經，導致眼睛不適，需要住院治療。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北16日電）Lamigo桃猿選手楊岱均昨天在社群媒體發文指出，因腦部腫瘤壓迫到神經，導致眼睛有狀況，需要住院治療，並表示會勇敢面對。總教練洪一中也祝福楊岱均趕快恢復。

楊岱均在個人Instagram發文，指出前陣子眼睛出問題，經一層層檢查後發現腦部有腫瘤，且腫瘤壓迫到神經，身體才會出現狀況。他表示：「很難過，但是換個角度想，終於找到困擾這麼久的原因了。經過幾天平復，內心的意志力愈來愈強、夢想依然堅定的在前方，心裡毫無猶豫決定戰勝它！」

楊岱均也說，從小到大每一次練球和比賽，幾乎都沒缺席過，「風吹日曬雨淋我都是用盡全力在求勝，現在我會帶著我的努力、惦記著我的夢想，勇敢的面對治療」。

楊岱均從昨天開始住院，他說會用最堅強的意志力面對，「希望我將經歷的這一切，未來能幫助到需要幫助的人，希望帶著大家的力量與祝福，我會很勇敢，為了再拚夢想」。

桃猿總教練洪一中則表示，楊岱均身體狀況比較多，之前心律不整時很擔心也很小心，所以這次有問題，就趕快叫他去檢查，並說：「希望楊岱均身體能趕快恢復。」

楊岱均於2016年季中進入Lamigo桃猿，一軍出賽最多是2017年的46場，擊出29支安打，打擊率3成54；不過去年僅在一軍出賽3場，今年在二軍也僅7場出賽。（編輯：張芷瑄）1080516