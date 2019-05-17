柯瑞飆37分率隊逆轉 勇士西區冠軍賽2連勝

（中央社奧克蘭16日綜合外電報導）NBA勇士今天靠柯瑞（Stephen Curry）飆進37分帶領，克服上半場最多落後17分的窘境，以114比111逆轉擊敗拓荒者，在西區冠軍賽拿下2連勝，目前在系列賽以2比0領先。

美國職籃NBA季後賽，金州勇士在西區冠軍戰搶下首勝，以1比0領先波特蘭拓荒者，兩隊今天持續在勇士主場進行系列賽第2戰。

比賽首節，拓荒者以5成命中率砍進5個三分球，勇士靠柯瑞單節12分帶領，以29比31緊咬拓荒者；次節勇士三分球5次出手全部落空，上半場三分球命中率僅2成5，因此打完半場後，以50比65落後拓荒者15分。

下半場開賽，勇士打出27比10開局，以77比75超前，在湯普森（Klay Thompson）單節13分、柯瑞單節11分聯手帶領，勇士前3節打完以89比89扳平戰局。

末節雙方92比92平手之際，拓荒者打出10比2攻勢，握有8分領先，勇士一波10比0攻勢，反倒超前2分，之後雙方拉鋸，拓荒者塞斯．柯瑞（Seth Curry）的三分彈與勇士盧尼（Kevon Looney）的空中接力灌籃互別苗頭，勇士1分領先情況下，柯瑞吸引包夾讓葛林（Draymond Green）拿下分數，伊古達拉（Andre Iguodala）再守下里拉德（Damian Lillard）的最後一擊，最終勇士114比111擊敗拓荒者。

勇士今天拿下勝利，在西區冠軍賽以2比0領先，兩隊接下來將到拓荒者主場進行系列賽第3、4戰。

勇士柯瑞今天轟下全場最高37分，湯普森貢獻24分，葛林有16分、10籃板的「雙十」表現，替補的盧尼、貝爾（Jordan Bell）分別有14分、11分進帳。

拓荒者雙槍里拉德、麥卡倫（CJ McCollum）今天分別拿下23分、22分，塞斯．柯瑞飆進4記三分球獲得16分，哈克雷斯（Maurice Harkless）、胡德（Rodney Hood）獲得12分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080517