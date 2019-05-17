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全國青少棒賽 新北桃園搶下4強門票

最新更新：2019/05/17 20:11
108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽分組勝部冠軍出爐，去年冠軍新北市隊（圖）17日與台北市隊交手，新北以4比3拿勝、晉級4強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月17日
108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽分組勝部冠軍出爐，去年冠軍新北市隊（圖）17日與台北市隊交手，新北以4比3拿勝、晉級4強。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）美國小馬聯盟全國青少棒賽分組勝部冠軍出爐，去年冠軍新北市隊今天與台北市隊交手，新北以4比3拿勝、晉級4強，桃園市隊今天則以7比5擊敗台東縣隊，同樣晉級4強。

108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽，為國內選拔賽，採分組雙敗淘汰制，今天分組勝部冠軍出爐，A組新北市隊去年拿下小馬青少棒中華代表權，也順利拿下世界冠軍，今年力拚連霸。

新北市隊今天在A組勝部冠軍戰與台北市隊交手，兩隊前3局僵持不下，台北市隊4局靠著失誤、接連安打，先攻下3分、取得領先，新北市隊下半局追分，靠著安打、失誤、暴投、滾地球跑回1分。

新北市隊5局再起攻勢，2人出局後先選到保送，王爵勳二壘打送回1分，再靠著失誤、盜壘、安打搶分，單局攻下3分、翻轉戰局，拿下勝利，率先搶下4強門票；新北市隊總教練邱仕騰表示，比賽前半段雖處於落後，但球員展現強烈搶勝企圖，才能順利拿下勝利。

桃園市隊在B組勝部與台東縣隊交手，兩隊前半段攻勢往來，4局打完兩隊5比5僵持不，桃園市隊5局靠著保送、滾地球、暴投上到三壘，再靠著內野安打跑回超前分，6局靠著安打、失誤、短打推進、高飛犧牲打，多添1分保險分、順利晉級4強。

新竹縣隊今天以4比3擊敗台中市隊，明天與台北市隊爭A組敗部冠軍，勝隊晉級4強，花蓮縣今天與5比4擊敗台南市隊，明天將在B組敗部與台東縣隊交手，勝隊晉級4強；4強賽於19日舉行，冠軍將於20日出爐。（編輯：吳協昌）1080517

108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽分組勝部冠軍出爐，桃園市隊17日在B組勝部與台東縣隊交手，最終以7比5拿勝、晉級4強。圖為桃園市隊先發投手陳偉哲。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月17日
108年美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽分組勝部冠軍出爐，桃園市隊17日在B組勝部與台東縣隊交手，最終以7比5拿勝、晉級4強。圖為桃園市隊先發投手陳偉哲。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月17日
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