台中陳楷升敲2安率隊勝 華南金控少棒目標冠軍

華南金控盃全國少棒賽，台中市隊首戰與苗栗縣隊交手，台中市隊陳楷升（左）發揮打擊長處、單場2安，投手群有效壓制，終場以6比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 108年5月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃全國少棒賽，台中市隊首戰與苗栗縣隊交手，台中市隊陳楷升發揮打擊長處、單場2安，投手群有效壓制，終場以6比1拿勝；總教練劉睿成直言目標冠軍、就看球員臨場發揮。

108年華南金控盃全國少棒錦標賽今天開打，B組預賽台中市隊首戰與苗栗縣隊交手，台中市隊此次以大仁國小為主體，加入力行、忠孝國小棒球隊球員組成聯隊參賽，在月初落幕的TOTO盃少棒賽，台中市隊4強止步， 此次力拚冠軍，總教練劉睿成對戰力有信心，「但重要的還是要看球員的臨場表現」。

劉睿成表示，今天對方投手控球比較不穩定，球員怕被打到，剛開始顯得有點綁手綁腳，打擊發揮不算很好，此次聯隊集訓約2天，外隊球員先前還有參加國小軟式棒球聯賽，回到聯隊後還需觀察適應狀況，今天比賽投手群安排也有測試作用，先讓控球穩定、變化球不錯的投手上場，有效壓制對手打線。

台中市隊中心棒次陳凱升是球隊投打二刀主力，但在投球方面較缺乏自信，劉睿成表示，「他打擊表現很穩定，每場比賽至少都可以打1支安打」，今天單場2安，另有1次保送，表現不差。

陳楷升今年接連參加3個少棒國手選拔賽，前2個選拔賽沒能如願當國手，但他表示不可惜，「好好的拚這次比賽，希望可以當國手」。

陳楷升透露，之前打中心棒次感覺壓力很大，升上六年級後教練團讓他改打第一棒，壓力減輕後，越打越好，也對自己打擊更有自信，現在再回到中心棒次也能得心應手，不會害怕，今天雖然有安打表現，但不滿意吞下三振，多次國手選拔賽經驗，「場上打擊可以更專心，也不會再怯場」。（編輯：張芷瑄）1080518