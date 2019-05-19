更多編輯台推薦新聞：
特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林
國際

特派分析／克什米爾危機 看阿拉伯領袖如何背叛穆斯林

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
早報

早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構
文化

媒體查出凶手警方卻不抓人 日本記者清水潔揭共犯結構

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中選會前主委陳英鈐被控妨害投票 北檢簽結：未涉及犯罪
首頁 / 運動

林泓育生涯百觸進度快 笑言會超越王勝偉

最新更新：2019/05/19 19:31
中職Lamigo桃猿隊捕手林泓育（圖）18日與統一獅隊比賽遭觸身球保送，為中職生涯第100次遭觸身球、史上第3人，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次，他笑說會超越王勝偉。中央社記者謝靜雯攝 108年5月19日
中職Lamigo桃猿隊捕手林泓育（圖）18日與統一獅隊比賽遭觸身球保送，為中職生涯第100次遭觸身球、史上第3人，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次，他笑說會超越王勝偉。中央社記者謝靜雯攝 108年5月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職Lamigo桃猿隊捕手林泓育，昨天與統一獅隊比賽遭觸身球保送，為中職生涯第100次遭觸身球、史上第3人，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次，林泓育笑說：「我會超過他。」

昨天與統一獅隊比賽2局上，林泓育被瑞安觸身球保送，成為中職史上第3位遭觸身球保送達100次的球員，追平現任獅隊投捕教練陳瑞昌生涯遭觸身球保送次數，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次。

林泓育表示，過去就感覺自己很容易被觸身球保送，所以會配戴護肘、護腳，希望將觸身球保送的傷害減至最低。林泓育說，觸身球保送影響很大，有時候不僅是瘀青，如果遭觸身球保送後持續出賽，肌肉緊繃的感覺也會對出賽造成很大的影響。

談起印象最深刻的觸身球，林泓育指出，2014年與統一獅隊交手，遭洋投李韋斯觸身球保送，被打到左側肋骨附近，「那球速度很快，而且蠻危險的，想要閃也不容易，當下真的有嚇到」。

林泓育達成生涯百觸速度快，但他表示，這都是比賽的過程，不會因此影響攻擊時的站位或打擊。他也分享身為捕手的配球模式，遇到強打者，正常的配球策略就是會出現較多內角球。

林泓育今天賽前本季遭觸身球保送10次，目前中職遭觸身球保送紀錄保持人王勝偉，本季遭觸身球保送1次，按照目前的速度，林泓育很有機會本季就能追上、甚至超越王勝偉的紀錄。（編輯：張雅淨）1080519

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報