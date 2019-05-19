林泓育生涯百觸進度快 笑言會超越王勝偉

中職Lamigo桃猿隊捕手林泓育（圖）18日與統一獅隊比賽遭觸身球保送，為中職生涯第100次遭觸身球、史上第3人，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次，他笑說會超越王勝偉。中央社記者謝靜雯攝 108年5月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職Lamigo桃猿隊捕手林泓育，昨天與統一獅隊比賽遭觸身球保送，為中職生涯第100次遭觸身球、史上第3人，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次，林泓育笑說：「我會超過他。」

昨天與統一獅隊比賽2局上，林泓育被瑞安觸身球保送，成為中職史上第3位遭觸身球保送達100次的球員，追平現任獅隊投捕教練陳瑞昌生涯遭觸身球保送次數，僅次於中信兄弟隊王勝偉的107次。

林泓育表示，過去就感覺自己很容易被觸身球保送，所以會配戴護肘、護腳，希望將觸身球保送的傷害減至最低。林泓育說，觸身球保送影響很大，有時候不僅是瘀青，如果遭觸身球保送後持續出賽，肌肉緊繃的感覺也會對出賽造成很大的影響。

談起印象最深刻的觸身球，林泓育指出，2014年與統一獅隊交手，遭洋投李韋斯觸身球保送，被打到左側肋骨附近，「那球速度很快，而且蠻危險的，想要閃也不容易，當下真的有嚇到」。

林泓育達成生涯百觸速度快，但他表示，這都是比賽的過程，不會因此影響攻擊時的站位或打擊。他也分享身為捕手的配球模式，遇到強打者，正常的配球策略就是會出現較多內角球。

林泓育今天賽前本季遭觸身球保送10次，目前中職遭觸身球保送紀錄保持人王勝偉，本季遭觸身球保送1次，按照目前的速度，林泓育很有機會本季就能追上、甚至超越王勝偉的紀錄。（編輯：張雅淨）1080519