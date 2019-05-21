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魔術強森自爆辭職原因 控湖人總經理暗地造謠

最新更新：2019/05/21 14:42

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）閃辭美國職籃NBA洛杉磯湖人隊籃球營運總裁的傳奇球星魔術強森今天指出，與湖人總經理佩林卡的關係破裂，是他選擇離職的導火線。他指控佩林卡暗地造謠，在他背後捅刀。

魔術強森（Magic Johnson）今天作客體育頻道ESPN的First Take節目，爆料他離開湖人的原因，並表示和佩林卡（Rob Pelinka）關係決裂，指控佩林卡在暗中算計他。

這位湖人傳奇球星指出：「我來這工作再也不會感到開心。特別是知道你（佩林卡）對我心懷不軌，還要一起共事。」

魔術強森表示，自從那些被認為是佩林卡所造謠的耳語和小動作不斷出現，他就愈來愈不滿。他說：「我開始聽到『魔術，你工作不夠認真、魔術不在辦公室』之類的話，湖人球團的人都告訴我，佩林卡在說三道四。」

「我很不喜歡在我背後說這些事，說什麼我在辦公室時間不夠多之類的。我開始接到籃球圈以外的朋友來電，跟我說那些雜音在圈外不斷謠傳，不只在湖人球團內，也傳到媒體上，大家都這麼說我。」

佩林卡今天稍晚則否認魔術強森的說法，表示魔術強森指控他在背後捅刀「根本不是事實」。

佩林卡告訴「洛杉磯時報」（LA Times）：「想到魔術強森相信這些錯誤見解，實在令人遺憾和心痛。我和他是同事、夥伴，我始終支持他做的一切，未來也是。」

魔術強森在4月9日閃辭湖人籃球營運總裁一職，震驚了整個NBA。此舉也讓球隊高層和明星球員詹姆斯（LeBron James）感到訝異，因為事前魔術強森並未透露任何離職跡象。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1080521

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