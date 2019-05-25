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陳偉殷中繼表現不俗 好球率逾9成

最新更新：2019/05/25 11:31
美國職棒大聯盟馬林魚隊的台灣左投陳偉殷美東時間24日對戰國民隊，於4局下中繼登板，失1分，下場時球隊以8比5暫時領先。陳偉殷今天僅投11球，好球佔10顆，好球率逾9成。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年5月25日
美國職棒大聯盟馬林魚隊的台灣左投陳偉殷美東時間24日對戰國民隊，於4局下中繼登板，失1分，下場時球隊以8比5暫時領先。陳偉殷今天僅投11球，好球佔10顆，好球率逾9成。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年5月25日

（中央社記者江今葉華盛頓24日電）美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊今天對戰華盛頓國民隊，陳偉殷4局下中繼登板，失1分。陳偉殷今天投11球，好球10顆，好球率逾9成。

馬林魚對戰華盛頓國民隊，陳偉殷在4局下，2人出局、三壘有人的情況下中繼登板。陳偉殷一上場就以3顆好球，三振國民隊二棒左打者伊頓（Adam Eaton），結束4局下國民隊的進攻。

5局下，陳偉殷連續遭到三棒倫登（Anthony Rendon）、四棒蘇鐸（Adam Eaton）分別擊出二壘與一壘安打，所幸陳偉殷及時回穩，讓五棒亞當斯（Matt Adams）敲出滾地球，製造雙殺，僅失1分。陳偉殷隨後被換下場，下場時球隊以8比5暫時領先。

總計陳偉殷投一局，投出一次三振，但也被敲出2支安打，失1分。防禦率從賽前的8.79小幅上升到8.80。陳偉殷今天雖僅投11球，但好球數高達10 顆，好球率逾9成。

賽季從中繼出發的陳偉殷，賽前受訪表示，球季剛開始時，熱身需要一段時間，之後一直在嘗試怎麼讓準備時間減短，減少牛棚的投球數量，也接受其他中繼投手的建議，雖然花了點時間適應，但自己覺得現在適應得還不錯，適時做好準備，讓自己在球場上不會受到太多影響。

被問到還有什麼覺得要調整的，陳偉殷說，角色的轉換主要是心態，他會讓自己不要想太多，盡量回憶對付過的打者，以便在中繼時適時發揮。他認為心理上要做更多調整，雖然大致狀況還不錯，但他還是期望能減少準備的時間。（編輯：施燕飛）1080525

美國職棒大聯盟馬林魚隊的台灣左投陳偉殷(左)美東時間24日對戰國民隊，4局下中繼登板，僅失1分。陳偉殷雖僅投11球，但好球佔10顆，好球率逾9成。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年5月25日
美國職棒大聯盟馬林魚隊的台灣左投陳偉殷(左)美東時間24日對戰國民隊，4局下中繼登板，僅失1分。陳偉殷雖僅投11球，但好球佔10顆，好球率逾9成。中央社記者江今葉華盛頓攝　108年5月25日
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