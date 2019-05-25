台中市隊王奕翔打棒球練身體 偶像塞維里諾

（中央社記者謝靜雯台北25日電）華南金控盃少棒賽4強，台中市隊王奕翔投打有表現，先發投1.2局無失分，也敲出1支安打，率隊以19比2、4局拿勝；王奕翔當初因身體不好開始打球、打出興趣，偶像為洋基隊強投塞維里諾。

108年華南金控盃全國少棒錦標賽，台中市隊4強與南投縣隊交手，台中市隊先發投手王奕翔投1.2局僅被敲出1支安打、無失分，打線比賽前半段幫忙搶下不少分數，台中市隊保留投手戰力，提前讓王奕翔退場，準備明天的冠軍戰。

王奕翔表示，知道要扛起4強戰先發其實不緊張，「教練說只要把控球控好，我的球就不好打」，上場投球策略就是注重控球，加上隊友比賽首局就幫忙拿下許多分數，場上投球也不會這麼緊張。

球隊順利晉級冠軍戰，王奕翔也展現強烈的企圖心，想要再上場投球，他對自己的投球很有信心，也比較喜歡投球，「在投手丘上解決打者的感覺很好」。

王奕翔說，家中沒有其他親戚在打球，小時候因身體不好、常常感冒，爸媽希望讓他打球練身體，加入球隊後身體也變好，慢慢打出興趣，偶像是美職洋基隊強投塞維里諾（Luis Severino），欣賞他的球速和變化球的角度。（編輯：張芷瑄）1080525