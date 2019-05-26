更多編輯台推薦新聞：
統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602
生活

統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事
一週大事

梅伊宣布下台、同婚登記上路...20則新聞看懂一週大事

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談
早報

早安世界》台美關係再提升 機構正名 國安顧問首次會談

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台北101辦球迷見面會 戴資穎辮子頭驚艷亮相

最新更新：2019/05/26 13:41

（中央社記者龍柏安台北26日電）頂著亮麗的雷鬼辮子頭，臉上擦著淡淡的妝粉，世界羽球球后戴資穎今天在台北101舉辦球迷見面會，她笑說：「能夠在101和球迷見面，也算是別有一番風味。」

戴資穎今天在台北101快閃店前，舉辦戴資穎的球迷見面會，限額50人，一早7時30分就有球迷在門口排隊，粉絲後援會甚至自行製作號碼牌發送，現場井然有序，讓主辦單位嚇了一跳。

上午11時30分，戴資穎準時搭乘手扶梯驚艷登場，她親切和球迷揮手打招呼，被問到她的髮型，她笑說：「我從早上9點半開始弄，差不多弄了一個半小時吧。」問她對於自己的新造型滿意嗎，她則說：「我喜歡嘗試各種不同的造型，所以我都接受。」

由於小戴比賽，多半都是簡單地綁著馬尾上陣，問她會不會想在比賽期間搞怪，頂著辮子頭出賽，她說：「我不會綁，而且我想這有一定的難度。」

戴資穎回憶，這應該是她第2次造訪台北101，上一次也是參加活動，還在頂樓繞了一圈，她苦笑說：「我還記得當天下大雨，所以我印象很深刻。」

看著現場大批球迷，戴資穎也感動地和大家說謝謝，她強調，長久以來一直有這麼多人在支持她，這也是她比賽最大的動力。

剛結束的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，小戴認為團體賽的氛圍和個人賽真的很不一樣，尤其是大家一起幫隊友們加油的感覺非常棒，她也說，目前身體的傷都好得差不多了，6月也沒什麼比賽，所以接下來會先專注在訓練的部分。（編輯：陳俊碩）1080526

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報