台北101辦球迷見面會 戴資穎辮子頭驚艷亮相

（中央社記者龍柏安台北26日電）頂著亮麗的雷鬼辮子頭，臉上擦著淡淡的妝粉，世界羽球球后戴資穎今天在台北101舉辦球迷見面會，她笑說：「能夠在101和球迷見面，也算是別有一番風味。」

戴資穎今天在台北101快閃店前，舉辦戴資穎的球迷見面會，限額50人，一早7時30分就有球迷在門口排隊，粉絲後援會甚至自行製作號碼牌發送，現場井然有序，讓主辦單位嚇了一跳。

上午11時30分，戴資穎準時搭乘手扶梯驚艷登場，她親切和球迷揮手打招呼，被問到她的髮型，她笑說：「我從早上9點半開始弄，差不多弄了一個半小時吧。」問她對於自己的新造型滿意嗎，她則說：「我喜歡嘗試各種不同的造型，所以我都接受。」

由於小戴比賽，多半都是簡單地綁著馬尾上陣，問她會不會想在比賽期間搞怪，頂著辮子頭出賽，她說：「我不會綁，而且我想這有一定的難度。」

戴資穎回憶，這應該是她第2次造訪台北101，上一次也是參加活動，還在頂樓繞了一圈，她苦笑說：「我還記得當天下大雨，所以我印象很深刻。」

看著現場大批球迷，戴資穎也感動地和大家說謝謝，她強調，長久以來一直有這麼多人在支持她，這也是她比賽最大的動力。

剛結束的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，小戴認為團體賽的氛圍和個人賽真的很不一樣，尤其是大家一起幫隊友們加油的感覺非常棒，她也說，目前身體的傷都好得差不多了，6月也沒什麼比賽，所以接下來會先專注在訓練的部分。（編輯：陳俊碩）1080526