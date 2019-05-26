拔河國手選拔賽 景美女中成大贏家

（中央社記者龍柏安台北26日電）2021世界運動會拔河項目將從室內移師室外，為與國際接軌並提前儲備接班主力，中華民國拔河運動協會今天在景美女中舉辦國手選拔賽，將以9月的世青拔河錦標賽作為暖身前哨戰。

108年室外拔河錦標賽暨2019年世界盃及歐洲盃國手選拔賽，今天在景美女中登場，以景美女中為班底的師大景美體大聯隊，沒有意外取得公開女子組冠軍，而公開男子640公斤組，則由來自南投的大笨牛隊奪冠。

此外在U23選拔賽方面，國立台灣師範大學也勇奪女子500公斤金牌，男子600公斤則由誠鴻實業公司冠名的國立體育大學奪冠。

中華拔河協會秘書長卓耀鵬表示，台灣在世運會女子組寫下史無前例的4連霸，不過下屆世運會比賽場地，將從室內改到室外，「雖然我們室外賽的表現也不差，但總要提前準備，現在這批U23的隊員，就會是下屆世運會的主要班底」。

卓耀鵬也說，今年9月在愛爾蘭登場的世界青年、青少年拔河錦標賽就是室外賽，除U23代表隊將代表台灣出征，公開組男、女冠軍也將隨隊參加以俱樂部為單位的公開組賽事，希望累積更多比賽經驗，轉化成未來賽場上的能量。

值得一提的是，去年7月在武嶺騎乘自行車，因車禍重傷一度癱瘓的景美拔河隊教練郭昇，歷經大半年復健，身體狀況已大幅好轉，今天更是出現在比賽場幫選手加油，他的子弟兵們受到激勵也沒漏氣，一口氣席捲4個組別冠軍，成了最大贏家。（編輯：張雅淨）1080526