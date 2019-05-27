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純絲錦標賽英選手拉奧奪冠 盼未來拿更多獎盃

最新更新：2019/05/27 12:15

（中央社維吉尼亞州威廉斯堡26日綜合外電報導）英格蘭高球選手拉奧（Bronte Law）今天在純絲錦標賽贏得個人首座美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）冠軍，並將這視為未來成就的起點。

法新社報導，拉奧今天前9洞手感火熱，共揮出4記博蒂，第16洞再度抓鳥，奠定勝基，最後總桿以2桿優勢在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）拿下冠軍。

拉奧在第4輪揮出低於標準桿4桿的67桿，並以每輪都位居排頭之姿結束比賽，拉奧說：「這是我一生中最大的戰鬥。」

拉奧72洞打完以低於標準桿17桿的267總桿獲勝，成功擋下瑞典選手薩克斯卓（Madelene Sagstrom）、加拿大選手韓德森（Brooke Henderson）與日本選手畑岡奈紗的攻勢。這3人在金斯米爾度假村（Kingsmill Resort）球場，以低於標準桿15桿的269總桿成績並列第2。

今年是24歲拉奧的第3個LPGA賽季，她說，這只是她冠軍獎盃收藏的開始。

她說：「我本週參賽的唯一目的，就是讓自己變得更好，這感覺真的很好。」（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1080527

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